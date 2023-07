Königsbrunner Kinosommer: Das Beste kommt zum Schluss

Am 27. Juli startet das elftägige Filmerlebnis. Den Höhepunkt haben sich die Veranstalter für das Ende aufgehoben.

Zum Start der Sommerferien verwandelt sich das Hans-Wenninger-Stadion in ein großes Freiluftkino: Am Donnerstag, 27. Juli, beginnt der Königsbrunner Kinosommer. Gemeinsam mit dem Cineplex Königsbrunn hat das städtische Kulturbüro ein Programm auf die Beine gestellt, "das nicht nur große Kassenschlager beinhaltet, sondern bei dem jeder und jede etwas für sich findet", wie Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek verspricht. Welche Filme auf jeden Fall sehenswert sind und warum bei der Stadt eine Verlängerung der Open-Air-Veranstaltung erwirkt werden musste.

Wichtig war den Veranstaltern bei der Filmauswahl eine große Vielfalt und ein Rundumschlag durch die Kinolandschaft. "Das Programm ist eine gute Mischung aus Action, Drama, Familienfilmen, Komödien und was fürs Herz", sagt Cineplex-Marketingleiterin Susanne Schubert. Neben aktuellen Streifen sind auch jene dabei, die schon länger laufen. "Ticket ins Paradies mit George Clooney und Julia Robert haben wir schon letztes Jahr beim Kinosommer gezeigt und wird heuer ein Auftakt zum Wohlfühlen." Die Romantikkomödie läuft am 27. Juli.

Eine leichte romantische Sommerkomödie darf im Freiluftkino nicht fehlen

Sehenswert sei auch Das Lehrerzimmer (2. August): "Das Drama handelt von einer jungen Lehrerin, die hochmotiviert in den Beruf rein geht und dann mit der Realität konfrontiert wird. Das könnte auch eine wahre Geschichte sein", sagt Schubert. Ein Filmgenre darf für sie auf keinen Fall fehlen: "Jedes Freiluftkino braucht eine leichte romantische Sommerkomödie. Das ist Die Rumba-Therapie." Der französische Film läuft am 8. August.

Cineplex-Theaterleiter Andreas Reiser empfiehlt Actionfreunden Indiana Jones (29. Juli) oder Mission Impossible (5. August), für Kinder und Familien sind Super Mario (28. Juli) oder Arielle (4. August) geeignet. "Da alle Filme ja recht spät starten, haben wir die Wochenenden vor allem für die Familienfilme reserviert", erläutert Ribarek. Für die Kulturbüroleiterin ist das Schöne am Kinosommer, dass jeder auf dem weitläufigen Gelände seinen Lieblingsplatz finde - ob auf den vorhandenen Sitzplätzen oder auf der Rasenfläche. "Wir haben auch bequeme Liegestühle, und manche nehmen einfach ihre Picknickdecke mit." Bei leichtem Regen können die Gäste auf der Tribüne Platz nehmen.

Der Eberhofer-Krimi kommt nach Königsbrunn

Weil bekannterweise das Beste zum Schluss kommt, geht das elftägige Filmerlebnis heuer in die Verlängerung. "Weil wir den neuen Eberhofer-Krimi unbedingt noch zeigen wollten, haben wir vom Bürgermeister eine Verlängerung genehmigen lassen", sagt Ribarek. Der offizielle Start von Rehragout-Rendevouz ist nämlich der 10. August, am Tag zuvor ist der sogenannte "Preview-Tag", weiß Susanne Schubert vom Cineplex. Und so wird der elfte und vorerst letzte Provinzkrimi aus der Feder von Rita Falk noch an zwei Abenden gezeigt, am 9. und bis 10. August. "Ein gelungener Abschluss des Kinosommers", findet Andreas Reiser.

Die Veranstalter sind froh, dass sie dieses Jahr zum zweiten Mal ohne Beschränkungen den Kinosommer veranstalten dürfen. In den Pandemie-Jahren war es nicht leicht, eine derartige Veranstaltung durchzusetzen. "2020 gab es ein reines Autokino, 2021 mussten wir alles absagen", erinnert sich Susanne Schubert. Vergangenes Jahr habe das Open-Air-Kino an der neuen Wirkungsstätte, dem Hans-Wenninger-Stadion stattfinden können und bereits einen "so tollen Zuspruch" erfahren.

Das Kinosommer-Gelände bietet viel Platz

Manche Filme seien voll besetzt gewesen, wobei das theoretisch gar nicht geht, wie Andreas Reiser erläutert: "Auf dem Gelände ist so viel Platz, dass das Kontingent eigentlich gar nicht ausgeschöpft werden könnte." Allerdings sollten die Besucher schließlich von überall eine gute Sicht auf die Leinwand haben und die Anzahl der Gäste müsste noch gut zu bewirten sein."

Die Filme starten jeweils bei Einbruch der Dunkelheit, Einlass ist ab 20 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse oder vergünstigt im Online-Vorverkauf unter www.cineplex.de/koenigsbrunn.