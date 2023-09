Königsbrunner Konzertabend mit Liedermacher Christian Löhr

Christian Löhr besucht auf seiner Deutschlandtournee am Freitag Königsbrunn. Sein Konzertabend "Horizonterweiterung" findet in der Evangelischen Gemeinschaft statt.

Melodiöse, eingängige Popsongs mit positiven Nachrichten verspricht der christliche Sänger und Songschreiber Christian Löer, der nun mit dem Programm seines Albums „Horizonterweiterung“ auch in Königsbrunn auftritt. Am Freitag, 29. September, ist er um 20 Uhr in der Evangelischen Gemeinschaft Königsbrunn, Weißkopfstraße 24, zu Gast.

Christian Löhrs positive Lieder sollen Lust aufs Leben machen

Seine positiven Lieder sollen Lust aufs Leben machen, den Blick für das Schöne öffnen, Trost spenden und gute Nachrichten feiern. Im Konzert erlebt man den lebensfrohen Ruhrpottler an Gitarre und Piano auch nachdenklich, meist aber charmant und humorvoll. Neben allen 14 neuen Titeln gibt es im Live-Programm immer auch ein paar ältere Songs, mit denen er sich als junger Liedermacher in die Herzen der Zuhörer sang: Christian Löer war bereits in den 90er-Jahren zu hunderten Konzerten deutschlandweit unterwegs.

Konzertkarten sind an der Abendkasse für 12 Euro, aber auch im Vorverkauf für 9 Euro telefonisch unter 0152/4739194 oder per Mail an ticket@evg-koenigsbrunn.de erhältlich. Einlass ab 19.30 Uhr. (AZ)