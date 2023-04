Königsbrunner Künstlerkreis plant vielseitiges Jahresprogramm

Der Königsbrunner Künstlerkreis (KKK) gab bei seiner Jahreshauptversammlung einen Ausblick auf kommende Veranstaltungen.

Die Mitglieder des Königsbrunner Künstlerkreises (KKK) blickten bei ihrer Versammlung auf ein kreatives Jahr zurück. So konnte die traditionelle Jahresausstellung im Rathaus stattfinden. "Erfreulich war auch die Tatsache, dass die Teilnahme am Ferienprogramm für zahlreiche junge Künstler möglich war. Dank trockener, warmer Witterung konnte das Kindermalen im Freien stattfinden", freute sich Vorsitzender Jürgen Hörauf. Auch die Jugendgruppe habe sich wieder regelmäßiger treffen können – so entstanden zahlreiche Manga-Bilder, viele auch in Heimarbeit. "Die Manga-Events in der Matrix, bei denen diese Bilder der Öffentlichkeit präsentiert werden, erfreuen sich stets großer Beliebtheit", so Jugendwart Klaus-Peter Glaser.

Für 2023 plant die alteingesessene Königsbrunner Künstlerkreisrunde, die derzeit 23 erwachsene Mitglieder zählt, ein vielseitiges Jahresprogramm. "Traditionell bestücken wir im Rahmen der kulturellen Gautsch-Eröffnung, heuer am Montag, 19. Juni, die große Jahresausstellung im Rathaus-Foyer", sagt Hörauf. Die Vernissage hierzu findet am selben Abend statt. Sie wird musikalisch umrahmt von Bianca Steinbusch und Tobias Wittmeir. Im Rahmen der Ausstellung mit dem Titel "Kulturwandel" entstünden passend zum neuen Jahresmotto " Königsbrunn – immer im Wandel. Kultur mittendrin" neue Bilder, Zeichnungen, Aquarelle, Drucke und Kollagen, verrät Hörauf.

Hobbymaler können unverbindlich vorbeischauen

Diverse Workshops, Film und spezielle Themenabende mit Diskussionsrunden sowie ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier sind außerdem geplant. "Hobbymaler mit Lust auf Kreativität, die ihr Talent gerne in einer Gruppe weiterentwickeln wollen, sind im KKK jederzeit herzlich willkommen. Sie können kostenfrei und ganz unverbindlich jederzeit bei den Kunstabenden vorbeischauen", informierte Jürgen Hörauf abschließend.

Der Königsbrunner Künstlerkreis trifft sich immer dienstags um 19 Uhr in der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt, Füssener Straße 121 a. Die Jugendgruppe triff sich jeden ersten und dritten Dienstag im Monat, jeweils um 17.30 Uhr. Alle Infos zum KKK gibt es online und bei Jürgen Hörauf unter Telefon 0821/993931.