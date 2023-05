Die Königsbrunner Maibaumfrage ist entschieden

Nachdem der Maibaum umgestürzt war, wollte der Trachtenverein keinen Baum aus Holz mehr aufstellen. Jetzt gab der Hauptausschuss grünes Licht für einen Baum aus Stahl.

Es war ein Schock, als in Königsbrunn im Jahr 2020 der Maibaum von einem Sturm gefällt wurde. Dabei hatte man Glück im Unglück. Durch einen glücklichen Zufall gab es weder Personen- noch Sachschäden. Doch der Trachtenverein, der das Aufstellen Jahr für Jahr organisierte, wollte die Verantwortung nicht mehr übernehmen. Stattdessen wurde der Antrag gestellt, in Zukunft einen Baum aus Stahl, der einem echten Baum aber sehr ähnlich sieht, aufzustellen.

Bei der abschließenden Beratung im Hauptausschuss der Stadt zeigte sich, dass die Meinungen durchaus unterschiedlich sind. Während manche der Stadträte die Brauchtumspflege in Gefahr sahen, äußerten andere Verständnis für das Anliegen. Denn es sei durchaus eine große Verantwortung, die man den Vereinen abverlange. Sobald etwas passiere, vor allem wenn Personen zu Schaden kämen, würde automatisch die Frage nach Haftung und Verantwortung gestellt.

Maibaum in Königsbrunn: Brauchtum contra Sicherheit

Bürgermeister Franz Feigl führte an, dass es immer schwieriger für die Vereine werde, genügend Freiwillige zu finden, die sich um das Aufstellen eines traditionellen Baums kümmern wollten und könnten. Denn auch das sei Teil der Wahrheit: In den städtischen Vereinen, wie Trachtenverein und Burschenverein, verschwinde das Wissen, wie ein solcher Maibaum behandelt werden müsse, nach und nach. So hatte der Burschenverein bei der Frage, ob er das Aufstellen in Zukunft übernehmen wolle, bereits abgewinkt.

Der Trachtenverein wolle sich zwar weiterhin um den Maitanz kümmern, die Verantwortung wolle man aber nach dem Schrecken des Unfalls von 2020 nicht mehr übernehmen. Deshalb sei ein Stahlbaum die beste Lösung, sagte Bürgermeister Feigl. Zudem sei zu bemerken, dass die Stadt die Maibaumaktion immer schon finanziell unterstützt habe. Daher gebe es sogar einen finanziellen Vorteil für die Stadt Königsbrunn. "Nach drei Mal Baumaufstellen hat sich der Stahlbaum bereits amortisiert", so Feigl.

Letztlich beschloss der Königsbrunner Hauptausschuss mit großer Mehrheit, einen Stahl-Maibaum zu beschaffen. Die Ausschreibungen für das Erstellen des nötigen Fundaments und den Baum selbst sollen in die Wege geleitet werden. Trotzdem solle aber zusammen mit den Vereinen noch einmal besprochen werden, ob es doch noch eine Möglichkeit für einen traditionellen, hölzernen Baum in Königsbrunn geben könnte.

Bezirksheimatpfleger sagt: "Besser ein Stahlbaum als gar kein Maibaum"

Bezirksheimatpfleger Christoph Lang hat zum Maibaum aus Stahl eine sehr pragmatische Meinung. In den ländlichen Gemeinden werde der alte Brauch noch gelebt. Dort stünde das gemeinschaftliche Handeln noch im Vordergrund. Den Baum schlagen, transportieren, verzieren und schließlich das Aufstellen seien Arbeiten, in die oft die ganze Dorfgemeinschaft eingebunden sei. In den Städten verliere sich das. Dort werde der Baum oft vom Bauhof oder der Feuerwehr, mithilfe eines Autokrans, aufgestellt. Da gehe die gemeinschaftliche Aktion verloren.

Gleichzeitig sei ein Maibaum trotzdem, auch in den Städten, weiterhin ein Symbol für Heimat. Deshalb empfiehlt Heimatpfleger Lang: "Locker bleiben." Ein Stahlbaum sei immer noch besser als gar kein Maibaum. Man solle allerdings dazu stehen und das Thema modern interpretieren. Einen Stahlbaum als Kopie eines Baumes aus Holz darzustellen, hält er daher für kontraproduktiv. "Im traditionsbewussten Aichach hat das mit dem Stahlbaum übrigens sehr gut geklappt", sagt Lang.