Königsbrunner Referent Walter Schuler: Einziger Landwirt im Stadtrat

Plus Den Bedürfnissen der Landwirtschaft Gehör zu verschaffen, ist seine Aufgabe als Referent für Landwirtschaft. Er ist auch Anlaufstelle für die Sorgen der Bauern.

Seit 2017 sitzt Walter Schuler im Königsbrunner Stadtrat. Seine politischen Ambitionen waren anfangs durchaus überschaubar, wie er selbst sagt. Letztlich sei er durch Bürgermeister Franz Feigl dazu überredet worden, für den Stadtrat zu kandidieren. "Unser Bürgermeister hat bei mir das Trompete spielen gelernt. Daher kennen wir uns schon lange", sagt Schuler. Und so sei er dann letztlich als Nachrücker in den Stadtrat gekommen.

Das sei für ihn, gerade zu Beginn, lehrreich gewesen: "Es ist schon ein Unterschied, ob man nur die Entscheidungen präsentiert bekommt, oder selbst sieht, wie schwierig es oft ist, möglichst allen Anforderungen gerecht zu werden." Dabei stellt er seinen Stadtratskollegen ein gutes Zeugnis aus. Denn trotz unterschiedlicher Meinungen, die es naturgemäß gebe, seien seine Kolleginnen und Kollegen sehr engagiert und würden, über Parteigrenzen hinweg, immer das Wohl der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger im Auge behalten.