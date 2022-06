Königsbrunner sammeln Handys für den guten Zweck

Die katholische Pfarreiengemeinschaft hat alte Handys an Christian Mazenik von Missio München übergeben. Was mit den Altgeräten nun passiert und welche Projekte unterstützt werden.

Alte Handys gehören nicht in die Schublade, sie können einem guten Zweck dienen: Die Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn hat Altgeräte gesammelt und sie nun Christian Mazenik von Missio München übergeben.

Jährlich wächst die Anzahl der Smartphone-Nutzer. Im Jahr 2021 waren es in Deutschland 62,6 Millionen. In der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen ist der Nutzeranteil mit 95 Prozent am stärksten. Dort werden in der Regel die digitalen Alleskönner nicht nur zum Telefonieren, sondern vor allem zum Musikhören, als Fotokamera oder Navigationsgerät genutzt, zum Lesen und Übermitteln von Nachrichten, Surfen im Internet. Der Trend geht zum Zweithandy, im Berufsleben ohnehin bei ganz vielen üblich. Andere wollen immer mit dem neuesten Modell ausgestattet sein, obwohl das alte Handy noch funktionstüchtig ist. Doch was passiert mit den vielen abgelegten Geräten?

In alten Handys stecken wertvolle Metalle

200 Millionen Handys liegen nach Schätzung der Experten ungenutzt in deutschen Schubladen. Mit diesen Geräten lässt sich viel Gutes bewirken. Recycling und Wiederverwertung dient zum Beispiel der Umwelt - in einem Altgerät stecken bis zu 40 wertvolle Metalle, allein etwa sechs Tonnen Gold sollen in Altgeräten stecken.

Anstatt es in der Schublade liegenzulassen, kann man aber auch Missio München unterstützen. Das internationale katholische Missionswerk in Bayern und der Diözese Speyer wirbt und sammelt seit Jahren mit dem Slogan "Handy spenden - Gutes tun" oder "Gib mich ab, ich bin Gold wert". Für viele tausend Altgeräte, die nicht auf dem Elektromüll landeten, konnte so doppelter Nutzen erwirkt werden.

Das macht Missio München mit den alten Handys aus Königsbrunn

Missio München arbeitet dabei mit Mobile Box mit Sitz in Köln zusammen, die auf fachmännische Weise entweder die seltenen und wertvollen Rohstoffe recyceln oder aber auch wiederverwertbare Geräte runderneuern und zurück in den dann preiswerteren Verkauf geben, dabei natürlich zuvor alle noch vorhandenen Daten vollständig löschen. Von jedem gespendeten Handy erhält Missio etwa zwei Euro, die dann in Hilfsprojekte der Aktion Schutzengel fließen. "Dafür sind wir sehr dankbar", sagt Christian Mazenik, Leiter der Bildungsabteilung von Missio München, und erklärt weiter: "Wir unterstützen 800 Projekte in 56 Ländern und helfen mit der Aktion gezielt Menschen, sich von moderner Sklaverei wie Zwangsprostitution, Kinderarbeit oder Organhandel zu befreien."

Derzeit werde das Geld vorwiegend für kostenfreie Schulen benötigt, die in Burkina Faso gebaut werden. In einem der ärmsten Länder der Welt ist es noch häufig üblich, dass Kinder von ihren Eltern verkauft werden - zum Beispiel für Zwangsarbeit bei der Kakaoernte im Nachbarland.

100 Handys konnten aus Königsbrunn übergeben werden

Sabine Walser, Physik- und Mathematiklehrerin am Gymnasium Maria Stern und langjährig engagierte Vorsitzende des katholischen Pfarreiengemeinschaftsrates Königsbrunn, hatte in den Missioblättern darüber gelesen und die Handysammlungen angeregt: Sowohl in ihrer Schule als auch beim Königsbrunner Pfarrer Bernd Leumann. Er unterstützte diese Initiative gerne.

Aktuell konnten nun 100 Handys von der Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn an Missio übergeben werden. "Ich hatte mir natürlich etwas mehr erhofft", sagt Sabine Walser, unterstrich aber, dass dies nur ein Anfang sei. "Wir lassen die Boxen stehen und freuen uns über jedes Handy, das abgegeben wird." Eine weitere Möglichkeit, Altgeräte abzugeben, besteht seit Jahren auch im Weltladen Königsbrunn, den Christian Mazenik bei seinem Besuch in der Brunnenstadt spontan besuchte.