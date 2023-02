Königsbrunner Schüler bauen gemeinsam Roboter

Schülerinnen und Schüler von Gymnasium und Brunnenschule in Königsbrunn arbeiten gemeinsam an einem Projekt. Worum es dabei geht.

Dreizehn Kinder singen "Schaut euch alle Robbies an", verabschieden sich fröhlich, ziehen ihre Jacken an und tragen mit stolzgeschwellter Brust eine Bastelarbeit von etwa einem halben Meter Höhe nach Hause. So sah das Ende eines Kurses aus, der während der letzten fünf Wochen jeden Donnerstagnachmittag in der Heilpädagogischen Tagesstätte am Königsbrunner Förderschulzentrum stattfand.

Acht der zehn- und elfjährigen Kinder besuchen die Brunnenschule und die Tagesstätte, fünf von ihnen das Königsbrunner Gymnasium. Geleitet wurde der Kurs von der Königsbrunner Kunstpädagogin Nathalie Salem-Groß. Das Kursthema hieß "Roboter". Am ersten Nachmittag wurde besprochen, was ein Roboter ist. Die Kinder malten, wie ein Roboter in ihrer Vorstellung aussieht. Dann ging es an die Herstellung von Robotermodellen. Aus Bastelmaterial, das in Hülle und Fülle gratis zur Verfügung steht: weggeworfene Gegenstände aus Pappe und Plastik, alte CDs und elektronischer Abfall.

Kinder stellen gemeinsam fantastische Roboter her

Daraus entstanden fantastische Wesen, die jedem Science-Fiction-Film Ehre machen würden. Kopfhörer, Computergebläse, eine zerbrochene Lesebrille und auch ein Wecker fanden eine neue Verwendung. Mithilfe von Musterbeutelklammern wurden die Arme beweglich. An der Heißklebepistole halfen Erwachsene, darunter Andrea Collisi, die Referentin für Inklusion und Integration des Stadtrats. "Ich möchte nicht nur über Inklusion reden, sondern auch aktiv bei der Verwirklichung dabei sein", kommentierte sie ihr Engagement.

Mit dem Begriff Inklusion wird das gesellschaftliche und politische Ziel bezeichnet, Menschen mit Behinderung nicht anders zu behandeln als alle anderen Menschen. Im Bildungsbereich sollen Kinder mit und ohne Behinderung zusammen lernen, dabei aber unterschiedlich gefördert werden, um mehr soziale Gerechtigkeit zu schaffen und Vorurteile abzubauen. Unter welchen Bedingungen dieses Ziel erreicht werden kann, wird seit den 90er-Jahren erprobt.

Stiftung unterstützt Projekt in Königsbrunn

Die bayerische Zukunftsstiftung Ehrenamt unterstützt Projekte, die hier Pionierarbeit leisten, wobei die Städte jeweils einen bestimmten Anteil der Finanzierung übernehmen müssen. Andrea Collisi und Ramona Markmiller, die Leiterin des Mehrgenerationenhauses, stellten einen Antrag auf Förderung ihrer Kursideen und hatten Erfolg. Die Gelder für mehrere Kurse im Laufe des Schuljahres wurden bewilligt. Damit können die Honorare der Kursleiterinnen, eine Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Helferinnen und benötigtes Material bezahlt werden.

Im nächsten Kurs ab Anfang März soll genäht werden, und die Organisatorinnen würden sich sehr freuen über Spenden gebrauchter Nähmaschinen.