Königsbrunner Schülerinnen behaupten sich gegen bundesweite Konkurrenz

Drei Schülerinnen des Gymnasiums Königsbrunn erreichen beim SolarMobil-Wettbewerb den zweiten Platz. Ihre Konstruktion erinnert an eine große Tankerkatastrophe.

Schon zum zweiten Mal fuhren die Schülerinnen Lilly Haug und Laura Striegel des Gymnasiums Königsbrunn nach Dortmund zum Bundesfinale des SolarMobil-Wettbewerbs. Das Ziel war klar: die Verteidigung des Titels „Beste Umsetzung des Wettbewerbsmottos 2021“aus dem Vorjahr. Dieses Jahr verstärkte erstmals Lauras Schwester Marie Striegel das Team. Begleitet und unterstützt wurde das Team von Studienrat Markus Wagner (Mathematik, Physik, Musik). Über 80 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland hatten sich in Regionalwettbewerben oder durch Wildcards für das Deutschlandfinale qualifiziert und die Königsbrunnerinnen landeten auf Platz zwei.

Das Ambiente konnte nicht besser sein: Das Museum der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) ist Deutschlands größte Arbeitsweltausstellung. Zwischen alten Straßenbahnen und Feuerwehrfahrzeugen, Hochöfen und Industriewebstühlen zeigten Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland moderne Formen der Mobilität. Mit Solarzelle, Batterie und Elektromotor wird ermittelt, wer am schnellsten, am weitesten oder am kreativsten über die Rennbahnen fährt.

Königsbrunnerinnen bauen havarierten Öltanker nach

Das diesjährige Motto der Kreativklasse lautete „3000 Jahre Mobilität“. Mit ihrer „Exxon Valdez“, einem Modell des havarierten Öltankers aus dem Jahr 1989, zeigten Lilly, Laura und Marie, welche Mobilitätsformen der Gegenwart nach Einschätzung der Schülerinnen dem Untergang geweiht sind. Das Rennen um die Zukunft gewinnen Elektroauto, elektronische Flugtaxis und das Fahrrad.

Nach Technik-Check, zwei Präsentationen mit anschließenden Jurybefragungen und dem Showfahren war es dann so weit. Bei der Siegerehrung wurde das Urteil verkündet. Die jungen Königsbrunnerinnen freuten sich über den zweiten Platz. Nur einen Hauch lagen sie in der Gesamtwertung hinter den Siegerinnen. Die Schülerinnen dürfen sich neben ihrer Vizemeisterschaft auch über Medaillen, Urkunden, einen Pokal und ein Preisgeld von 75 Euro freuen.

Der Wettbewerb SolarMobil-Deutschland wurde 2010 gemeinsam vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) ins Leben gerufen. Seit 2019 ist der gemeinnützige Verein SolarMobil-Deutschland Rechtsnachfolger und Veranstalter des gleichnamigen Bundeswettbewerbs. Die Finanzierung des Wettbewerbs erfolgt seit 2019 ausschließlich über Spenden. (AZ)