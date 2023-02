Königsbrunner Schule spendet 3400 Euro an Ukraine-Hilfe

Der Weihnachtsbasar am Gymnasium Königsbrunn hat viel Geld eingebracht. Der Erlös kommt nun der Arbeit eines Vereins aus Augsburg zugute.

Nach zweijähriger Pause hat die Schulfamilie am Königsbrunner Gymnasium wieder ihren Weihnachtsbasar veranstaltet. Die erzielten Einnahmen werden dabei immer an eine wohltätige Organisation gespendet. In diesem Jahr wurde der Scheck an Maryna Sidak, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins Deutsch-ukrainischer-Dialog, übergeben.

Die Schulgemeinschaft, vertreten durch Schulleiter Volker Täufer, Nikola Pütter, die Vorsitzende des Elternbeirats, sowie Oberstudienrätin Petra Ströbele-Karle, freute sich sehr, dass der beachtliche Gesamterlös in Höhe von 3417,80 Euro der Aufklärungs-, Bildungs- und Integrationsarbeit des Vereins zugutekomme. Der Augsburger Verein wurde im März 2022 gegründet und soll laut den Angaben auf der Homepage die "deutsch-ukrainischen Zusammenarbeit, Entwicklung und Vertiefung der internationalen Beziehungen auf unterschiedlichen Ebenen" fördern und setzt sich für die Förderung und Stärkung der Demokratie, des Rechtsstaats und der Menschenrechte ein.

Der Schulbasar hatte am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien stattgefunden. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Bigband unter der Leitung von Studienrätin Petra Stahl. Nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch wurden die Mitglieder der Schulgemeinschaft verwöhnt. Der Verkauf von Bastelarbeiten, Weihnachtsartikeln und Geschenken brachte schließlich die beträchtliche Spendensumme zusammen.