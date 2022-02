Königsbrunner sehen bei der Straßenbahn noch Schwächen

Plus Seit anderthalb Monaten fährt die Linie 3 nach Königsbrunn. Viele Nutzer freuen sich über die neuen Möglichkeiten, sehen aber auch noch einige Kritikpunkte.

Die Straßenbahnlinie 3 befördert täglich Hunderte Menschen zwischen Königsbrunn und Augsburg hin und her. Das neue Verkehrsmittel kommt bei vielen Menschen gut an, andere sehen es kritisch. Wir haben unsere Leser nach ihren ersten Eindrücken gefragt. Im folgenden Artikel präsentieren wir eine Auswahl und beantworten Fragen, die die Leser aufgeworfen haben.