Königsbrunner Theaterverein bekommt Turnhalle

Nach längeren Verhandlungen bekommt der Theaterverein eine Turnhalle als Spielstätte. Eine Dauerlösung soll das aber nicht werden.

Für seine diesjährigen Aufführungen soll der Königsbrunner Theaterverein eine der Königsbrunner Schulturnhallen als Spielstätte bekommen. Mehr als eine Notlösung ist das nicht. Vorausgegangen war der letztlichen Entscheidung ein längeres Hin und Her. Nachdem sich der Theaterverein mit den Betreibern des Trachtenheims nicht einigen konnte, musste eine neue Spielstätte gefunden werden. So war als Ausweichort im vergangenen Jahr das Jugendzentrum Matrix gefunden worden. In diesem Jahr stellte der Verein den Antrag, den Veranstaltungssaal dort wieder nutzen zu dürfen.

Der Raum muss für rund zwei Wochen frei sein

Das führte aber zu Diskussionen. Sowohl Stadtrat als auch die Verantwortlichen im Jugendzentrum sahen das kritisch. Denn die Kapazitäten im Jugendzentrum seien dafür nicht ausreichend. Zudem sollte das Matrix den jungen Leuten vorbehalten sein und nicht anderweitig genutzt werden. Es musste also eine neue Lösung gefunden werden. Auch der kirchliche Saal in der Göttlichen Vorsehung steht wegen Bauarbeiten nicht zur Verfügung. Schwierig macht die Suche nach einem Veranstaltungsort die Tatsache, dass es sich nicht um eine eintägige Veranstaltung handelt. Denn der Theaterverein braucht einen Raum, den er für rund zwei Wochen belegen kann. Es müssen Proben durchgeführt und Kulissen aufgebaut werden, die dann für mehrere Aufführungen stehen bleiben können. Das macht eine Nutzung der Schulturnhallen schwierig.

Theaterverein spielt voraussichtlich in den Ferien

Nach mehreren Gesprächen konnte nun eine vorläufige Lösung gefunden werden. Der Verein darf eine der Turnhallen nutzen. Allerdings nur in den Ferien. Also können die Aufführungen nur in den Weihnachts- oder Osterferien stattfinden. Eine optimale Lösung sei das nicht, sagte Stadtrat Christian Toth in der jüngsten Sitzung des Stadtrats. "Es ist für den Verein nicht optimal, nur in den Ferien spielen zu können." Denn dann sei ein Teil des Zielpublikums im Urlaub, und auch bei den Mitspielern könnte der Aufführungstermin mit Urlaubsplänen kollidieren. Die ganze Diskussion zeige, wie sehr in Königsbrunn ein Veranstaltungssaal fehle. Toth regte an, dass man doch Gespräche mit der Nachbarkommune Bobingen aufnehmen solle, um die dortige Singoldhalle auch für Königsbrunner Vereine zugänglich zu machen.

Zweiter Bürgermeister Wellner, der die letztlich erzielte Einigung moderiert hatte, wies darauf hin, dass man immer aufpassen müsse, dass es nicht zu einer Sonderbehandlung einzelner Vereine komme. "Es muss eine Gleichbehandlung aller Vereine geben." Ein weiteres Problem nannte Bürgermeister Franz Feigl. Die Nutzung der Turnhallen sei, gerade für eintägige Veranstaltungen, möglich und werde auch bereits praktiziert. Gleichzeitig sei aber das Problem, dass es an den Schulen keine Lagermöglichkeiten gebe. So müssten die für Veranstaltungen nötigen Gerätschaften jedes Mal von einer Halle in eine andere gebracht werden, was natürlich einen erheblichen Aufwand darstelle. Nach einer dauerhaften Lösung muss also weiterhin gesucht werden.