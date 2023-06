Königsbrunner Verein fördert neues Projekt in Afrika

Die Brunnenbauer des Vereins KfBia unterstützen eine Gemeinde in Tansania, damit das Dorf endlich eine eigene Wasserquelle erhält.

Die gemeinnützige Organisation "KfBiA – Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika e. V." fördert demnächst in Tansania das siebte Projekt. Südlich der Hauptstadt Daressalam liegt die Gemeinde Kipatimu mit sieben umliegenden Dörfern und 9600 Einwohnern. Die Familien leben von Kleintierzucht und Kleinlandwirtschaft und verfügen über ein durchschnittliches Jahreseinkommen von etwa 300 Euro. Was die Menschen nicht haben, ist ausreichend und sauberes Wasser.

Derzeit sammelt man Regenwasser in Erdlöchern. Die sind jedoch über mehrere Monate ausgetrocknet - dann ist ein weiter Gang zu einem Fluss notwendig. Der Bedarf an einer eigenen Wasserquelle ist also dringend. Der dort zuständige Pfarrer Paul hat bei den Königsbrunner Brunnenbauern einen Förderantrag eingereicht, der die Bohrung selbst, eine elektrische Pumpe und einen großen Wassertank beinhaltet.

Brunnenbauer und Rotary Clubs finanzieren Projekt mit rund 15.000 Euro

Die Gesamtkosten für den Brunnenbau werden mit 16.200 Euro veranschlagt. Die Gemeinde selbst beteiligt sich mit 1000 Euro. In Absprache zwischen der Erzabtei St. Ottilien, den Rotary Clubs aus Augsburg und Gersthofen sowie der Organisation KfBiA e.V. kann der restliche Betrag des Projekts finanziert werden. KfBiA-Vorsitzender Siegfried Hertlen konnte seinem Ansprechpartner in Tansania die frohe Botschaft überbringen. (AZ)