Königsbrunner Weinfest steht in den Startlöchern

Am Freitag um 18 Uhr startet das gesellige Beisammensein bei gutem Wein und Essen auf dem Platz vor dem Königsbrunner Rathaus.

Ein bisschen kühl, aber trocken: So sieht die Wettervorhersage für das Königsbrunner Weinfest aus, das am Freitag, 15. September, ab 18 Uhr vor dem Rathaus zum gemütlichen Beisammensein einlädt.

Örtliche Gastronomen und Weinhändler offerieren wieder am Marktplatz 7 eine Vielfalt an kulinarischen Angeboten. Es gibt Pinsa, Ritterschmaus, Miniburger, Pommes, Pasta, eine Käseauswahl, Antipasti, Salsiccia bis hin zu Zwiebelkuchen, Süßem und vielem mehr. Verschiedene Sitz- und Stehgelegenheiten sowie eine passende Beleuchtung sorgen für eine gesellige Atmosphäre. Umrahmt wird der Abend mit musikalischer Unterhaltung im italienischen Flair. Als Höhepunkt und Abschluss gibt es dann um etwa 22 Uhr ein großes Musikfeuerwerk.

Die Preisgestaltung ist einheitlich am Königsbrunner Weinfest

Wie auch in den vergangenen Jahren werden alle Essensportionen, Weine und Mixgetränke zu Einheitspreisen angeboten. Und natürlich dürfen auch die beliebten Weintäschchen zum komfortablen Transport der Weingläser nicht fehlen.

Am Donnerstagmorgen haben Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs mit den Aufbauarbeiten für das Weinfest vor dem Rathaus begonnen. Foto: Stadt Königsbrunn

Der Veranstaltungsort ist von der Endhaltestelle der Straßenbahn Linie 3 „ Königsbrunn Zentrum“ zu Fuß in wenigen Minuten zu erreichen. Die Bereiche in der Von-Eichendorff-Straße und am Marktplatz sind bis Samstagmittag, 16. September, gesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert. (AZ)