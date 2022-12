Königsbrunnerin besucht renommierte Stanford University in den USA

Die Königsbrunnerin Lisa Wolf war für einen Forschungsaufenthalt für ihre Promotion in Jura in den USA.

30 Nobelpreisträger hat sie hervorgebracht: Für einen zweimonatigen Forschungsaufenthalt besuchte Lisa Wolf die renommierte Stanford University beziehungsweise die Stanford Law School in den USA. Die 26-Jährige ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Juristischen Fakultät der Uni Augsburg.

In ihrer Promotion beschäftigt sich die Königsbrunnerin mit dem Mehrstimmenrecht. Was in Deutschland die Ausnahme oder sogar unzulässig ist, ist in anderen EU-Mitgliedsstaaten verbreitet. In den USA ist das Mehrstimmenrecht sogar üblich. Lisa Wolf sieht darin Chancen für alle jungen Unternehmen, um die Visionen unabhängig von der Investorengruppe verwirklichen zu können. Laut Definition widersprechen Mehrstimmrechte dem Grundsatz, dass ein Gesellschafter nur so viele Stimmrechte besitzen soll, wie es seinem Kapitalanteil entspricht.

Praktische Beispiele aus der Wirtschaft

Wolf wollte sich selbst ein Bild machen in dem Land. Sie traf zum Beispiel den Unternehmer Laurin Hahn. Durch das Mehrstimmrecht gelang es ihm, mit seinem Unternehmen an die Börse zu kommen. „Selbst vor Ort mit den Professoren und Rechtsanwälten die Vorteile wie Nachteile der jeweiligen Struktur zu diskutieren, bringt einen einfach ganz anders vorwärts, als wenn man sich für sich selbst im Quellenstudium befindet“, sagt die sympathische junge Deutsche, die auch die italienische Staatsangehörigkeit besitzt und vier Sprachen spricht. In Stanford habe sie auch die ausgiebige Rechtsbibliothek genossen und genützt. Letztlich hätten sie zahlreiche Gespräche und Begegnungen mit einschlägigen Experten, Professoren, Anwältinnen, Investoren und Gründerinnen ein ganzes Stück weitergebracht.

Königsbrunnerin wohnte in einer Wohngemeinschaft mit Männern

Gewohnt hat sie in den USA in einer Wohngemeinschaft mit drei jungen Männern – Luftraumingenieure und "Nerds", wie Wolf sagt und lacht. Lustige Koch- und Spieleabende durfte sie mit ihren Mitbewohnern erleben. Was sie am meisten von der Mentalität der Amerikaner mitgenommen hat? „Eine unglaubliche und so bedingungslose Hilfsbereitschaft, eine solche habe ich noch nie erlebt“, sagt die zielstrebige Juristin, die sich vielfach sozial oder ehrenamtlich engagiert.

Sie ist Sprachhelferin für Geflüchtete im Mehrgenerationenhaus in Königsbrunn, war während der Pandemie als Einkaufshelferin und Patin für Menschen der Risikogruppen unterwegs. Sie war auch Betreuerin und Organisatorin des Königsbrunner FCA-Fanbusses.