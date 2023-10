Königsbrunnerin ist sicher in München gelandet

Einige Tage sitzt Marion Kehlenbach aus Königsbrunn in Israel fest. Nach Stunden in der Warteschleife bekommt sie einen Platz in einem Lufthansa-Flieger.

Die Königsbrunnerin Marion Kehlenbach ist sicher in München gelandet, nachdem sie nach den Angriffen der Hamas einige Tage in Israel festgesessen war. Dort hatte sie ihre Tochter und Enkel besucht. Erst war es ein Familienbesuch, dann kamen Krieg und Terror der Hamas. Und Deutsche wollten Israel so schnell wie möglich verlassen. Nach zahlreichen Anrufen und Stunden in der Warteschleife bekam die Königsbrunnerin einen Platz in einem der Sonderflüge der Lufthansa. Bei Redaktionsschluss am Donnerstag war die Stadträtin und Leiterin des Literaturkreises am Flughafen bei Tel Aviv, aber noch nicht wieder in Deutschland. Am späten Abend teilte sie dann mit, dass sie sicher in München angekommen ist. (AZ)