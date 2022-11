Königsbrunnerin wird Opfer von WhatsApp-Betrügern

Betrüger haben eine 61-jährige Königsbrunnerin um 3100 Euro gebracht. Sie gaben sich in Chatnachrichten als die Tochter der Frau aus und baten um Hilfe.

Betrüger haben eine 61-jährige Frau aus Königsbrunn um 3100 Euro gebracht. Die Frau erhielt Nachrichten über die Messenger-App WhatsApp in der sich der Täter oder die Täterin als Tochter der Frau ausgaben und um Hilfe in einer Notlage baten. Die Frau schenkte der Geschichte Glauben und überwies 3100 Euro auf eine ihr unbekannte Kontonummer. Eine Rückbuchung blieb erfolglos, berichtet die Polizei. Das Geld ist höchstwahrscheinlich weg.

Die Polizei kennt den Ablauf solcher Taten mittlerweile von einer Vielzahl von Delikten. Die Betrügerbanden täuschen vor, dass Sohn oder Tochter der Opfer ihr Handy verloren und deshalb keinen Zugriff auf ihr Online-Banking haben. Als nächsten Schritt bitten sie die Eltern, ihnen Geld für eine dringende Rechnung zu überweisen. Die Polizei rät daher dringend dazu, in keinem Fall Geld zu überweisen, ohne sich die tatsächliche Notlage in einem persönlichen Telefonat bestätigen zu lassen. In jedem Fall sollte zunächst die bekannte Nummer der Tochter oder des Sohnes angerufen werden. (AZ)