Königsbrunn

vor 32 Min.

Königsbrunns Bürgermeister wirbt für Windräder in der Region

Plus Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es in Königsbrunn wieder den klassischen Neujahrsempfang. Bürgermeister Franz Feigl erneuert dabei die Forderung nach Windrädern.

Von Adrian Bauer

Der Neujahrsempfang am Dreikönigstag gehört seit vielen Jahren zu den politischen Traditionen in Königsbrunn. Diese wurde deshalb auch nach zwei Jahren Corona-Pause wieder aufgenommen. Bürgermeister Franz Feigl nutzte die Bühne im vollen Foyer des Rathauses, um für zwei zentrale Anliegen zu werben: heimische Energieprojekte in Zeiten der Krise und kommunale Zusammenarbeit als Mittel gegen den Fachkräftemangel. Zu den Königsbrunner Großprojekten äußerte sich das Stadtoberhaupt eher zurückhaltend.

