Königsbrunn

vor 33 Min.

Königsbrunns Sport- und Freizeitpark West soll in zehn Jahren ganz anders aussehen

Der Sport- und Freizeitpark West in Königsbrunn soll in zehn Jahren deutlich mehr Attraktionen bieten.

Plus Der Sport- und Freizeitpark West soll in den nächsten zehn Jahren deutlich attraktiver werden. Die ersten Baumaßnahmen sollen noch in diesem Jahr beginnen.

Von Adrian Bauer

Der Sport- und Freizeitpark West wird derzeit vor allem im sportlichen Bereich viel genutzt: In der Eisarena laufen Wettkämpfe, die Fußballer machen sich für die nächsten Spiele fit. Der Rest des Parks gehört den Spaziergängern, am Skatepark treffen sich Jugendliche, nachts werden Partys gefeiert und leider wird oft Müll hinterlassen. In Zukunft soll die Grünanlage nach dem Willen der Stadtpolitik deutlich mehr Menschen anziehen. Dazu plant man ein Großprojekt und viele kleinere Verbesserungen.

