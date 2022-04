Königsbrunns Trachtler haben die lange Pause gut verkraftet

Plus Im Jubiläumsjahr klappt es wieder mit dem Heimatabend zu Ostern für den Trachtenverein Königsbrunn. Die kurze Vorbereitungszeit merkt man den Tänzern nicht an.

Zünftig ging's her am Ostersonntag beim Heimatabend der Trachtler vom Heimat- und Volkstrachtenvereins D'Lechauer im Trachtenheim. Für die Mitglieder war es ein besonderer Abend, weil die Veranstaltung zu den Feierlichkeiten der Vereinsgründung vor 100 Jahren gehört. Eine lange Geschichte, durch die Johann Hobmeier und Peter Walter mit den Fotos aus der Jubiläumsausstellung führten. Doch auch darüber hinaus war dies ein spezieller Heimatabend.