Königsbrunns Trachtler machten Altpapier zu Betongold

Plus Der Trachtenverein D'Lechauer Königsbrunn feiert sein Jubiläum mit einer Foto-Ausstellung. Prägend für die Vereinsgeschichte ist ein selbst gestemmtes Großprojekt.

Die Vorfreude steigt bei den Königsbrunner Trachtlern: Am Donnerstag wird im Rathaus die Ausstellung „100 Jahre Trachtenverein D’Lechauer“ eröffnet. Mit historischen Bildern und Fakten können die Besucher die Geschichte des Vereins nachvollziehen.