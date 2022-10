Königsmarkt: Budenzauber auf der alten B17

Tausende Besucher bummeln über den Königsmarkt in Königsbrunn. Was dort dieses Mal alles geboten war.

Die Herbstedition des Königsmarktes in Königsbrunn lockte tausende Besucher in die Stadt. Der Markt fand wegen der Baustelle im Zentrum erneut am Ersatzstandort zwischen dem Kreisverkehr Königsallee/Raiffeisenstraße bis zur Einmündung Heidestraße statt.

Herbstliche Pflanzen gab es zu kaufen. Foto: Ute Blauert

„Für uns ist es eine Familientradition, mit unseren Kindern und Eltern über den Königsmarkt zu bummeln. Wir schauen uns um und eventuell bekommen die Kinder etwas Süßes“, erzählte Heike Binninger aus Königsbrunn. Andere Besucher kamen, um einzukaufen und kehrten mit prall gefüllten Taschen heim. Zu kaufen gab es Käse und Obst in reicher Auswahl, Pflanzen, Trockengestecke, Bilderbücher, Spielsachen, Schmuck, Mineralien, Kleidung, Lederwaren, Holzschnitzereien und einiges mehr.

Erklärungen am Pilzstand

Viel Zulauf hatte der Stand mit präparierten Pilzen des Pilzvereins Augsburg-Königsbrunn. Hier erklärte Günther Groß, wie bei jedem Herbstmarkt, welche Pilze essbar und welche giftig sind.

Günther Groß vom Pilzverein erklärt die verschiedenen Pilze. Foto: Ute Blauert





Einige Schritte weiter hatte das Bayerische Rote Kreuz einen Stand. „Sollte jemand gesundheitliche Probleme bekommen, leisten wir Erste Hilfe“, sagte der Königsbrunner Bereitschaftsleiter des BRK, Stefan Habenicht. Er ist mit einem kleinen Team bei jeder städtischen Veranstaltung dabei. „In der Regel haben wir es nur mit Kleinigkeiten wie Schnittverletzungen zu tun.“ Gegen Mittag bildeten sich lange Schlangen vor den Verpflegungsständen.

Bratwurstverkäuferin ist zufrieden

Angelika Müller aus Gersthofen kommt mit ihrem Bratwurst- und Bosna-Stand seit vielen Jahren gern nach Königsbrunn. „Solange es nicht regnet, ist der Markt immer gut besucht, der Kontakt mit der Kundschaft ist nett und der Markt ist gut organisiert“, so Müller. Das Wetter spielte mit und so waren wie gewohnt sehr viele Besucher auf dem abgesperrten nördlichen Teil der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße unterwegs.