Die alte B17 in Königsbrunn wird beim Königsmarkt zur Budenstraße

Der Königsmarkt lockt am 9. Oktober Tausende Menschen nach Königsbrunn. Wegen der Baustelle im Zentrum werden die Buden wieder nördlich von St. Ulrich aufgebaut.

Die Herbstausgabe des Königsmarkts steht am Sonntag, 9. Oktober, von 10 bis 18 Uhr an. Wegen der Baustelle im zentralen Bereich werden die Stände wieder am Ersatzstandort zwischen dem Kreisverkehr Königsallee/Raiffeisenstraße bis Einmündung Heidestraße aufgebaut. Im Marktbereich sind zudem von 11 bis 16 Uhr die anliegenden Geschäfte geöffnet, einen Flohmarkt gibt es allerdings nicht. Der Marktbereich ist ab Samstagnachmittag, 14 Uhr, voll gesperrt. Dies gilt hier auch für alle Einmündungen der Seitenstraßen.

Für den Königsmarkt gibt es ausreichend Parkmöglichkeiten

Parkmöglichkeiten gibt es auf den öffentlichen Parkflächen, zum Beispiel am Marktplatz und dem benachbarten Kiesparkplatz. Ebenso können die Parkplätze an der Königsallee genutzt werden und natürlich ist der Markt auch problemlos mit der Straßenbahnlinie 3 zu erreichen. In der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße ist zwischen der Einmündung Augsburger Straße und der Heidestraße die Geschwindigkeit auf Tempo 30 beschränkt; der jeweils rechte Fahrstreifen kann hier ebenfalls zum Parken genutzt werden. (AZ)