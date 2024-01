Körperverletzung durch unbekannten Mann

In Königsbrunn fragte ein unbekannter Mann am Montag einen 56-Jährigen nach dem Weg. Da dieser nicht helfen konnte, schlug ihm der Unbekannte ins Gesicht.

Am Montagabend kam es gegen 19.30 Uhr in Königsbrunn zu einer Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Mann. In der Blumenallee, Höhe Hausnummer 8, fragte der Mann einen 56-Jährigen nach dem Weg. Da dieser ihm nicht weiterhelfen konnte, provozierte der Unbekannte. Der 56-Jährige versuchte ihn zu vertreiben, woraufhin der unbekannte Mann ihn packte und ihm ins Gesicht schlug. Der Geschädigte wurde durch die Schläge leicht verletzt. Wer etwas beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Bobingen unter 08234/96060 zu melden. (AZ)