Königsbrunn

vor 16 Min.

Kommt die alte Gautsch in Königsbrunn noch einmal zurück?

Die Stimmung war ausgelassen bei der Biergarten-Gautsch in Königsbrunn. In diesem Jahr wird fünf Tage vor der Eisarena gefeiert.

Plus Königsbrunn feiert sein Volksfest in diesem Jahr wieder als Biergarten-Gautsch. Viele Bürger fragen sich, ob dies das Aus für das alte Format mit Festzelt bedeutet.

Von Adrian Bauer

In den sozialen Netzwerken beschäftigen sich derzeit viele Menschen mit der Frage: Kommt die gute alte Gautsch mit Festzelt noch einmal zurück nach Königsbrunn? In diesem Jahr wird wie im vergangenen Jahr wieder die Biergarten-Gautsch an der Eisarena gefeiert und zwar vom 29. Juni bis 3. Juli. Nachdem das Konzept im Vorjahr als corona-konformes Konzept vorgestellt wurde, hat die Stadtverwaltung das Programm in diesem Jahr deutlich ausgebaut, auch die ausgefallene Feier zum Start der Straßenbahn wird nachgeholt. Jetzt erklärt die Stadt, warum man sich in diesem Jahr für die Biergarten-Variante entschieden hat und, wie es in Zukunft weitergeht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen