Kontrastreiches Konzert begeistert die Zuhörer in Königsbrunn

Plus Das Symphonische Blasorchester des Evangelischen Posaunenchors und die Gastband Mandara geben ein gemeinsames Konzert im Gemeindezentrum St. Johannes.

Im voll besetzten Gemeindezentrum St. Johannes genossen die Gäste am Samstagabend ein hochklassiges und überaus vielseitiges Konzerterlebnis. „Es ist nach einem Jahr Pause bereits das Siebte in der beliebten Reihe 'pcOrchester trifft Gäste' und steht heuer unter dem Motto Fantasy“, begrüßte Moderator Christian Toth das Publikum. Charmant und unterhaltsam begleitete er die Zuhörer durch die beiden sehr unterschiedlichen Teile des Konzerts.