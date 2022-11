Kontrollen in Königsbrunn: Polizei findet Drogen und Waffen

Bei Verkehrskontrollen in Königsbrunn hat die Polizei zahlreiche Verstöße festgestellt. Ein Autofahrer wurde mit zwei Waffen in der Tasche erwischt.

Die Polizei hat am Mittwoch und Donnerstag bei Kontrollen mehrere Menschen bei Gesetzesverstößen ertappt. Zuerst sollten zwei junge Männer in der Haunstetter Straße kontrolliert werden, berichtet die Polizei. Diese versuchten, sich aus dem Staub zu machen, doch die Beamten holten sie ein. Bei einem 20-Jährigen wurde eine geringe Menge Marihuana gefunden.

Etwas später kontrollierte die Polizei einen 33-Jährigen, der in der Richard-Wagner-Straße unterwegs war. Bei ihm fanden die Beamten zwei griffbereite Messer in der Hosentasche. Er wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Ein dritter Verstoß ergab sich bei der Kontrolle eines Getränkelieferanten in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße. Er zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Schnelltest schlug positiv auf Amphetamine an. Der Mann musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus und wird ebenfalls angezeigt. (AZ)