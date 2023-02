Kontrollen: Polizei zieht mehrere Autofahrer aus dem Verkehr

Alkohol am Steuer ist keine gute Idee. Die Polizei kontrolliert derzeit verstärkt.

Bei Verkehrskontrollen in den vergangenen Tagen wurden mehrere Autofahrer angehalten, die sich trotz Alkoholkonsums ans Steuer gesetzt hatten.

Am Sonntag wurde gegen 0.30 Uhr ein 35-jähriger Mann in der Bobinger Straße in Königsburnn angehalten. Er hatte eine Atemalkoholwert von etwa 1,4 Promille. Er musste anschließend zur Blutentnahme. In der Nacht stoppten die Beamten auch einen 40-jährigen Autofahrer mit 0,7 Promille sowie einen 43-Jährigen mit 1,3 Promille. Bereits am Nachmittag gegen 16.30 Uhr kontrollierte die Polizei in der Brunnenbachstraße einen 67-jährigen Fahrer, bei dem das Messgerät etwa zwei Promille anzeigte. Auch er musste zur Blutentnahme. (mcz)