Konzerte am Ilsesee? Was das Königsbrunner Kulturbüro für 2022 plant

Die Ideen gehen dem Königsbrunner Kulturbüro nicht aus. 2022 plant man Konzerte am Ilsesee, ein Event zur Lechfeldschlacht und zum Altbürgermeister Fritz Wohlfarth.

Abgesagte Konzerte, Lesungen und Vhs-Kurse, geschlossene Bücherei und Museen - die Corona-Krise hat seit Frühjahr 2020 auch die Aktivitäten des städtischen Kulturbüros arg beeinträchtigt. Das wurde nochmals deutlich, als dessen Leiterin Rebecca Ribarek jetzt im Hauptausschuss des Stadtrats ihre Bilanz für 2021 und ihre Planungen für 2022 präsentierte.

Entmutigen lässt sie sich davon nicht, wie ihre Vorschau auf 2022 zeigt. Auch das neue Jahresmotto signalisiert, dass man im Kulturbüro vor der Pandemie keinesfalls klein beigeben will. "Seite an Seite - Schulter an Schulter - Arm in Arm - Hand in Hand - Gemeinsam neue Wege entdecken" lautet es ungeachtet möglicher Kontaktbeschränkungen auch im kommenden Jahr. Dabei stellte Ribarek auch klar: "Kultur wird nicht mehr so sein wie früher." Man könne das auch ins Positive wenden.

In 2022 wird es - falls nicht pandemiebedingte Einschränkungen dagegenstehen - wieder vertraute Veranstaltungen geben wie das Dreikönigskonzert, Vorträge im Königsbrunner Campus, die "Chance, ein Buch zu loben", den Kinosommer im Stadion und die Konzerte im Lesepark. Dazu kommen aber neue Formate und Orte. So ist wird im August mit "Jazz am See" das Ufer des Ilsesees bespielt. Ein indischer Abend und ein Tag des Yoga sowie die Raber Woche im Oktober als nachträgliche Feier des 25-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft pflegen die internationalen Kontakte der Stadt. Ergänzend zur Präsentation eines historischen Schwertes wird ein Kolloquium zum "Mythos Lechfeldschlacht" stattfinden. Auch zum langjährigen Bürgermeister Fritz Wohlfarth wird es anlässlich dessen 100. Geburtstags im Herbst eine Veranstaltung geben.

Jugendliche entwerfen eigenen Raum im Lechfeld-Museum

Mit "Jugend Macht Geschichte" wagt das Kulturbüro eine ungewöhnliche Präsentation des vertrauten Lechfeld-Museums. Schüler der Offenen Ganztagschule an der Mittelschule haben sich mit den Exponaten befasst und sie neu bewertet. "Sie entscheiden, was ihnen wichtig ist", sagte Ribarek, "und gestalten selbst einen Museumsraum." Auch für den Eröffnungsevent sind die Jugendlichen verantwortlich. Dort solle es statt der üblichen Häppchen Döner geben, berichtete sie. Gerade diese Einbindung der Jugend lobte Schulreferentin Ingrid Gärtner ( CSU), Leiterin einer Mittelschule in Augsburg, besonders.

Im zurückliegenden Jahr hatte die Pandemie ja manche Angebote für die junge Generation zunichtegemacht. So schrumpften die Jugendkulturwochen, die bislang Schüler unterschiedlicher Schultypen in Projekten zusammengebrachte, auf die Gestaltung von Bauzaunbannern an der Endhaltestelle der Tram. Auch das Ferienprogramm war mit 151 Angeboten schmaler als sonst. "Wir hatten aber trotz Corona zahlreiche Vereine und private Anbieter", stellte die Kulturbüroleiterin fest. "Es war eine Riesenleistung, das mit Hygienekonzepten hinzukriegen", lobte sie. Nur 15 Kurse mussten abgesagt werden.

Die Stadtbücherei hatte über Wochen geschlossen. Gegenüber den Jahren vor Corona waren hier in 2021 drastische Rückgänge bei Besuchern und Entleihungen zu verzeichnen. Dennoch gibt es eine Initiative: Das Team um die neue Leiterin Hildegard Häfele baut an der Grundschule Süd die Schulbibliothek auf, "als Zweigstelle der Stadtbücherei", sagt Ribarek.

Volkshochschule Königsbrunn freut sich auf eigene Räume

Auch bei der örtlichen Volkshochschule setzt man nach von der Pandemie zerfledderten Semestern - im Frühjahr 2021 konnten von 188 angebotenen Veranstaltungen nur acht stattfinden - auf einen Neustart in neuen Räumen im städtischen Gebäude Marktstraße 3. Der Versuch, Kurse online anzubieten, habe nur "bedingt funktioniert". Maximal ein Drittel der im Augsburger Land angebotenen digitalen Vhs-Veranstaltungen wurde tatsächlich durchgeführt. Und wo der Virus eigentlich kein Thema war, beim Open-Air-Kino im Fußballstadion, da spielte heuer leider das Wetter nicht mit. Zum Auftaktfilm seien rund 400 Zuschauer gekommen, die folgenden Vorstellungen waren dann leider durchweg verregnet.

Auf die Museen in der Stadt wirkte sich Corona gravierend aus. Sie waren im Frühjahr 2020 sowie von November 2020 bis Mai 2021 geschlossen. Die Besucherzahlen schrumpften schon 2020 um zwei Drittel, halbierten sich dann 2021 nochmals auf 759 (Januar bis August).

Christian Toth (FDP) wollte wissen, warum dabei Naturmuseum und Mercateum, beide von Vereinen betrieben, über 80 Prozent dieser Besucher angezogen hätten, die städtischen Museen aber nur knapp 150. Das liege vielleicht auch daran, dass die Präsentationen im Naturmuseum immer wieder neu gestaltet werden, vermutete Rebecca Ribarek und erwähnte das aktuelle 3-D-Modell des Lechs zwischen Königsbrunn und Augsburg.

Für die wenig beeindruckenden Zahlen gab es am Schluss dennoch ein dickes Lob von Marion Kehlenbach (CSU). "Sie haben was ganz Tolles aus dem Corona-Jahr gemacht", stellte die Kulturreferentin des Stadtrats fest. Dabei habe ja auch die Rückabwicklung von Veranstaltungen viel Arbeit gemacht. „Aber im Programm für 2022 stecken viele neue Ideen“, betonte Kehlenbach: "Das ist ganz toll".