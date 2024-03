Königsbrunn

vor 33 Min.

Kriegerdenkmal in Königsbrunn soll schöner werden und einen Garten bekommen

Hinter Absperrgittern: So sieht das Kriegerdenkmal in Königsbrunn aktuell, von der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße gesehen, aus.

Plus Die Gedenkstätte in Königsbrunn soll renoviert werden. Aber kein Entwurf der Landschaftsplaner überzeugt den Stadtrat. Ein Ergebnis gibt es am Ende dennoch.

Von Marco Keitel

Beim Kriegerdenkmal geht es auch um den Weg für Fußgänger und Radler. Das wurde im Stadtrat in Königsbrunn schnell deutlich. Wie soll er zwischen Gedenkstätte, Bürgermeister-Wohlfarth-Straße und Café Müller in Zukunft verlaufen? Darüber gab es Diskussionen. Denn nicht nur das Denkmal soll aufgehübscht werden, wie Bürgermeister Franz Feigl ( CSU) erklärte. Auch die Fläche drumherum solle schöner werden. Einige der sechs Entwürfe, die Freiraumplaner Manfred Schachenmayr vorbereitet hatte, sahen einen anderen Verlauf des Weges vor, der zwischen dem Café und dem Denkmal hindurchführt. Am Ende konnten die Rätinnen und Räte sich auf keine der Varianten einigen. Eine Entscheidung fiel trotzdem.

Im Ausschlussverfahren ermittelte der Stadtrat den kleinsten gemeinsamen Nenner aus den verschiedenen Varianten: Vor dem Denkmal sollen keine Sitzstufen sein, der Weg soll in einer langen geschwungenen Kurve südlich am Denkmal vorbeiführen (hier fiel die Entscheidung mit 15:11 Stimmen knapp aus), der Garten hinter dem Denkmal soll nach hinten hin dreieckig spitz zulaufen, an der Vorderseite sollen rechts und links des Denkmals Hochbeete bepflanzt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen