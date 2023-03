Krimiautorin Gudrun Grägel schickt ihre Hauptfigur nach Bardolino

Plus Die Königsbrunner Krimiautorin Gudrun Grägel bringt ihr viertes Buch auf den Markt. Hauptfigur Doro Ritter kocht und ermittelt wieder in einem beliebten Ferienort.

Sie ist wieder da! Doro Ritter, die junge Gourmetköchin und Undercover-Detektivin, die wieder am Gardasee ermittelt, bei Krimifans mit Italienaffinität bestens bekannt. Am 8. März erscheint nun der vierte Italien-Krimi der Königsbrunner Autorin Gudrun Grägel, die ihre Hauptprotagonistin dieses Mal nach Bardolino schickt.