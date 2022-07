Königsbrunn

Kriminalität am ZOB in Königsbrunn: So entwickelt sich die Situation

Plus Im Fall der Jugendlichen, die an der Haltestelle Zentrum in Königsbrunn Altersgenossen drangsalieren, scheint sich die Situation zu bessern. Was die Behörden sagen.

Von Adrian Bauer

Jugendliche haben in den vergangenen Wochen mehrfach Kinder und Jugendliche in Königsbrunn bedrängt und ihnen Geld abgenommen. Die Situation im Bereich zwischen Straßenbahn-Endhaltestelle, Eishalle und Sportpark West wurde so ernst, dass die Stadt in Absprache mit der Polizei einen Sicherheitsdienst beauftragt hat, der seit einem Monat in dem Bereich patrouilliert. Derzeit herrscht im Rathaus vorsichtiger Optimismus, dass sich die Situation beruhigt.

