Königsbrunn

vor 44 Min.

Kriminalität im Sportpark: In Königsbrunn herrscht sommerliche Ruhe

Im Sportpark West in Königsbrunn ist nach der Festnahme zweier Teenager wieder Ruhe in Sachen Straftaten unter Jugendlichen eingekehrt.

Plus Die Polizei ermittelt gegen mehrere Jugendliche, die im Sport- und Freizeitpark West Straftaten gegen Altersgenossen verübt haben sollen. Derzeit herrscht aber Ruhe.

Von Adrian Bauer

Der Sport- und Freizeitpark West zeigt sich derzeit von seiner ruhigen, grünen Seite. Menschen spazieren durch die Grünanlage in Königsbrunn oder suchen eine Abkühlung an der Kneippanlage. Am Skatepark drehen ein paar Jugendliche ihre Runden auf Rädern, Kick- und Skateboards. Die Zeiten, in denen junge Augsburger Altersgenossinnen und -genossen bedroht, schlugen und um ihr Geld erleichterten, scheinen vorbei zu sein. Die Polizei stellt zumindest fest, dass sich die Situation derzeit beruhigt hat.

