Kriminelle Jugendliche nehmen in Königsbrunn Altersgenossen Geld ab

Plus Jugendliche aus Augsburg kommen regelmäßig nach Königsbrunn, um Altersgenossen Geld abzuknöpfen. Jugendarbeiter, Stadtverwaltung und Polizei schreiten nun ein.

Es sind Szenen, die man sonst nur aus Krimis kennt: Jugendliche fordern Geld von Altersgenossen. Wer nicht zahlt, kassiert Prügel. Passiert sind diese Szenen aber in den vergangenen Monaten mehrmals in Königsbrunn. Bei den Tätern handelt es sich offenbar um eine größere Gruppe von Jugendlichen, die aus verschiedenen Augsburger Stadtteilen kommen und zwischen der Endhaltestelle der Straßenbahn und im Sportpark West Gleichaltrige um kleine Bargeldbeträge erleichtern. Im Jugendzentrum Matrix beobachtet man die Probleme seit einigen Wochen, jetzt schreiten auch Stadtverwaltung und Polizei ein.