Kultur in Königsbrunn: Das ist 2024 neu

Für 2024 steht das Veranstaltungsprogramm des Königsbrunner Kulturbüros schon. Neben bekannten Terminen ist Neues dabei - unter anderem ein Fest für Kinder.

Das nächste Jahr steht unter dem Motto " Königsbrunn musiziert - Königsbrunn erzählt - Königsbrunn feiert - Königsbrunn forscht." Neben etablierten Höhepunkten wie dem Dreikönigskonzert (23. Januar), oder den Lesekonzerten im Park (8. bis 29. Juli), dem Bücherfrühling mit verschiedenen Lesungen, Lesetipps von Buchhändlern (14. April und 16. Oktober), einem bunten Sommer mit dem beliebten Ferienprogramm in den Sommerferien und wissenschaftlichen Vorträgen im Herbst soll es im neuen Jahr erstmals ein Straßenfest entlang der neu gestalteten Bürgermeister-Wohlfarth-Straße geben, mit einem Tag, der für die Kinder gedacht ist. "Königsbrunn braucht wieder eine Kinderfest. Das ist mir persönlich eine Herzensangelegenheit", sagte die Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek kürzlich im Königsbrunner Hauptausschuss. Das Straßenfest ist vom 19. bis 21. Juli geplant, das Kinderfest am 20. Juli.

In der Königsbrunner Stadtbücherei stellte Buchhändler Kurt Idrizovic Höhepunkte aus der aktuellen Literatur vor. Foto: Jana Korczikowski (Archivbild)

Stadtrat Helmut Schuler (FW) gefiel die Idee, sich an ein Straßenfest heranzuwagen. "Dann kann gleich gezeigt werden, was unser neuer Boulevard kann." Zum zweiten Mal finden 2024 die Königsbrunner Umwelttage statt (3. bis 7. Juni) und es könne endlich wieder die Kaffee- und Kuchenkonzerte im Ludwigspark geben (29. März). Die sind laut Ribarek bei den Senioren immer sehr gut angekommen. Im kommenden Jahr wird außerdem die "Lange Nacht der Museen" am 21. Juni neu konzipiert - es soll etwa Jahrmarktspiele geben, bei denen die Besucher selbst aktiv werden können. Lediglich der Königsbrunner Campus muss aus Personalgründen von vier auf zwei Termine reduziert werden (21. Februar und 25. September). Der Königsbrunner Kinosommer kann höchstwahrscheinlich vom 25. Juli bis 5. August über die Bühne gehen, falls die geplante Rasensanierung im Hans-Wenninger-Stadion nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht.

Im Königsbrunner Stadtarchiv zieht frischer Wind ein

Nächstes Jahr ist auch außerhalb des Terminkalenders einiges geplant. So wird die Kinderecke in der Stadtbücherei neu gestaltet und die Ausrichtung des Königsbrunner Stadtarchivs überarbeitet. Es soll ein neues Konzept für den Archivherbst geben, der vom 18. bis 22. November stattfindet. Außerdem soll eine Bürgersprechstunde eingerichtet werden. Zudem soll Bürgern bei einem Tag der offenen Tür ermöglicht werden, ins Archiv einzutauchen. "Toll, dass das Archiv einen neuen Schwung bekommt mit einer Sprechstunde", zeigte sich Stadtrat Alwin Jung (Grüne) von den Plänen begeistert.