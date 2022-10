Königsbrunn

vor 34 Min.

Kultur in Königsbrunn: Was der Verein Klik für das Jahr 2023 plant

Plus Der Kulturverein Klik möchte 2023 wieder einige große Namen nach Königsbrunn holen. Für den Auftritt eines bekannten Künstler in diesem Jahr werden Karten verlost.

Von Adrian Bauer Artikel anhören Shape

Für Kulturveranstalter bleibt das Planen schwierig. Wann sollen sie ihre großen Veranstaltungen planen? In der kalten Jahreszeit steigen die Infektionszahlen, was viele Menschen zurückhaltender beim Kauf von Eintrittskarten werden lässt. Doch je wärmer es wird, desto mehr andere Möglichkeiten für Vergnügungen gibt es. Beim Kulturverein Klik in Königsbrunn will man sich nicht verrückt machen und bleibt bei der bewährten Pause im Sommer. Wünschen würde sich das Team um die Vorsitzende Sonja Michalski und Stellvertreterin Ursula Rost aber einen weiteren Veranstaltungssaal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen