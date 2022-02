Kundgebung in Königsbrunn wirbt für mehr Gemeinsamkeit in der Corona-Krise

Das Bündnis "Gespür für's Wir" wirbt in Königsbrunn für mehr Dialog und Empathie im Umgang mit der Corona-Krise. Kritik an den Maßnahmen schließt das nicht aus.

Mittwochs ziehen am Abend Kritiker der Corona-Maßnahmen durch Königsbrunn. Als Reaktion auf diese sogenannten Spaziergänge hat ein Bündnis aus engagierten Menschen ein eigenes Format entwickelt und möchte zu mehr Dialog aufrufen. Am Montagabend fand die Premierenveranstaltung von Gespür für's Wir als angemeldete Demonstration mit 40 Teilnehmern vor der Eisarena statt.

Das Bündnis Gespür für's Wir versteht sich als Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern, die sich dafür einsetzen, bei der Bewältigung von Krisen solidarisch und gemeinsam vorzugehen. Bei ihrer ersten Kundgebung versuchten die Rednerinnen Andrea Collisi, Stadträtin in Königsbrunn, und die Initiatorin der Kundgebung, Petra Fischer, einen Dialog in Gang zu setzen. Sie wiesen darauf hin, dass mittlerweile ein Riss durch die Gesellschaft gehe. Dieser sei nicht erst seit der Pandemie vorhanden, doch dadurch sei er sichtbar geworden, sagte Collisi.

Bündnis aus Königsbrunn will Corona-Maßnahmen hinterfragen

Man verstehe sich, trotz kritischem Blick auf verschiedene Maßnahmen der Pandemiebekämpfung, nicht als Gegner der Maßnahmen. Das Bündnis vertraue durchaus auf die Aussagen der wissenschaftlichen Experten zum Thema Impfung und Maskenpflicht. Es seien wichtige Bausteine, um dem Virus den Schrecken zu nehmen. Gleichzeitig wolle man aber auch hinterfragen, was durch Maßnahmen tatsächlich passiere.

Initiatorin Petra Fischer berichtete bei der Demonstration über die Erfahrungen von Lehrkräften in der Pandemie. Foto: Elmar Knöchel

Im Fokus dieser ersten Kundgebung standen vor allem die Kinder und Jugendlichen. Denn deren spezielle Probleme würden in der öffentlichen Diskussion zu wenig beachtet. Petra Fischer zitierte in ihrem Beitrag zur Diskussion aus Briefen, die sie von Lehrerinnen und Lehrern zu diesem Thema bekommen habe. "Manche Schüler sind schon zum dritten Mal mit Corona infiziert", schreibt eine der Pädagoginnen. Andere beklagen, dass der interne Aufwand mit Testungen, Quarantänemaßnahmen und dem organisatorischen Hintergrund dazu führe, dass selbst im Präsenzunterricht die tatsächliche Bildung zu kurz käme.

Lehrkräfte berichten von seelischen Schäden bei Jugendlichen

Die Lehrerinnen und Lehrer könnten ihrer Aufgabe, Bildung zu vermitteln, nicht mehr nachkommen. Die Verwirrung, die durch die ständigen Änderungen, Verschärfungen und Vorschriften entstehe, sei mittlerweile kaum noch zu beherrschen. "Wir schicken Schüler bei einem positivem Testergebnis nach Hause in Quarantäne, obwohl sie gar nicht positiv sind. Nur weil die Tests so unzuverlässig sind", berichtet eine andere Lehrerin in ihrem Brief an Petra Fischer. Viele Pädagogen würden auch die seelischen Schäden beklagen, die durch die fehlenden sozialen Kontakte bei Kindern und Jugendlichen entstünden.

Obwohl allen klar sei, dass die Maskenpflicht ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen das Virus sei, führe auch diese zu Problemen. "Ich habe seit Monaten die Gesichter meiner Schülerinnen und Schüler nicht mehr gesehen", zitiert Petra Fischer aus einem Brief. Durch die vielen Kinder, die immer wieder in häusliche Isolation müssten, seien auch die Eltern oftmals überfordert. Lehrer registrierten deshalb, dass auf Nachfragen im häuslichen Umfeld der Kinder oft nicht einmal mehr geantwortet würde.

Königsbrunner Initiative will weitere Veranstaltungen organisieren

Bei der Veranstaltung in Königsbrunn wollten die Unterstützerinnen der Aktion, zu denen auch die Stadträtin Claudia Deeney und Ramona Markmiller vom Mehrgenerationenhaus gehören, klarmachen, wie wichtig ein solidarischer und empathischer Umgang miteinander bei der Bewältigung von Krisen sei. Gleichzeitig grenzten sich die Mitglieder des Bündnisses klar gegen Rechts ab. "Wir demonstrieren nicht mit Rechtsradikalen, auch wenn wir manche Maßnahmen kritisch sehen. Wir stehen zur Impfung und Maskenpflicht", lautete eine der zentralen Aussagen. Die Pandemie habe schonungslos die Schwachstellen im Bildungssystem aufgezeigt, und auf diese gravierenden Probleme wolle sie mit dieser Veranstaltung, der noch weitere folgen sollen, aufmerksam machen.

In Fischach und Schwabmünchen gab es am Montag wieder Corona-Spaziergänge. In Fischach beteiligten sich laut Polizei etwa 100 Menschen daran, 35 weitere kamen zu einer Gegendemonstration. Dort blieb es ebenso friedlich wie in Schwabmünchen, wo 250 Demonstrierende unterwegs waren. Dort sei die Zahl tendenziell etwas rückläufig, dafür seien die Teilnehmenden lauter, heißt es von der Polizei. "Wir haben deutlich mehr Beschwerden über Lärmbelästigung vor allem aus der Fuggerstraße", sagt Robert Künzel, der stellvertretende Inspektionsleiter.