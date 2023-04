Königsbrunn

06:00 Uhr

Kunst, die verschwindet: Die prachtvollen Osterkerzen der Königsbrunnerin Gerlinde Ostermeier

Plus Seit 1999 gestaltet Gerlinde Ostermeier für die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Königsbrunn Osterkerzen. Sie nimmt sich dabei viele kreative Freiheiten, hat aber auch klare Regeln.

Von Hermann Schmid

Seit mehreren Tagen arbeitet Gerlinde Ostermeier bereits an der Kerze, die in der Osternacht in St. Johannes brennen wird. Heuer hat sie sich für Jugendstil entschieden, deshalb ranken sich an der Kerze stilisierte Lilien nach oben. Deren Blätter hat sie aus 0,5 Millimeter dünnen Platten von "Verzierwachs" ausgeschnitten und mit kleinen Wachsstreifen unterlegt, damit sie plastisch wirken. Zwischen die Blätter hat sie dünne Streifen von goldfarbenem Wachs eingelegt. Nun stellt sie fest, dass die Lilien noch besser wirken, wenn die Blüten auch außen umrahmt sind. Sie seufzt. Das bedeutet noch ein paar Stunden mehr penible, kreative Handarbeit und vielleicht noch ein paar Stunden weniger Schlaf, ehe sie die Kerze in St. Johannes abgibt.

Gerlinde Ostermeiers Osterkerzen stehen in Königsbrunn

Seit 1999 gestaltet Gerlinde Ostermeier für die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Königsbrunn Osterkerzen. "Ich hatte einige Taufkerzen für meine Patenkinder gebastelt und wurde dann plötzlich gefragt, ob ich eine Osterkerze gestalten könnte", erzählt sie. Seit 24 Jahren ist das nun für sie ein wichtiges Thema in den Tagen, Wochen, ja Monaten vor Ostern. "Die Vorbereitung im Kopf dauert mindestens so lange wie die Umsetzung – denn die Idee geht erst mal eine Weile in meinem Kopf spazieren." Dabei gibt es auch klare Fixpunkte: "Auf die Kerze kommt immer ein Kreuz, die griechischen Buchstaben Alpha und Omega, die Jahreszahl und die Jahreslosung", so Gerlinde Ostermeier. Jahreslosungen, kurze Zitate aus der Bibel, gibt es seit 1934 in der evangelischen, seit 1969 auch in der katholischen Kirche. Sie werden mittlerweile von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ausgewählt.

