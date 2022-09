Kurios: Anhänger macht sich eigenständig und verletzt Mädchen

Ein führerloser Anhänger verletzte am Dienstag in Königsbrunn ein Mädchen auf einem Fahrrad.

Eine 13-jährige Radfahrerin wurde am Dienstagabend in Königsbrunn verletzt. Die Ursache ist kurios.

Ein bislang unbekannter Autofahrer war mit einem Anhänger auf dem Wolfsweg in südliche Richtung unterwegs. Auf Höhe der Einfahrt zur Hausnummer 13 koppelte sich der Anhänger plötzlich ab. Er kreuzte die Fahrbahn und kollidierte mit einer dort fahrenden 13-jährigen Radfahrerin. Sie stürzte und verletzte sich am Arm und am Bein.

Anhänger löst sich in Königsbrunn: Autofahrer hinterlässt keinen Namen

Der Autofahrer hielt an und fragte das Mädchen nach ihrem Wohlbefinden. Dann stieg er jedoch wieder ins Auto ein und fuhr davon - ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden. Warum sich der Anhänger von der Kupplung am Fahrzeug gelöst hatte, ist nicht klar. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. (AZ)