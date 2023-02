Ladendieb klaut Werkzeug und Kleidung und beleidigt dann Polizisten

Ein Ladendieb stiehlt in Königsbrunn Werkzeug und Bekleidung. Als er erwischt wird, beleidigt er die alarmierte Polizei.

Ein 44-jähriger Mann wurde am Mittwoch in einem Verbrauchermarkt in der Wandalenstraße in Königsbrunn von einem Zeugen beim Diebstahl von Werkzeug und Bekleidung im Wert von 22 Euro beobachtet. Als er nach Verlassen des Kassenbereichs darauf angesprochen und festgehalten wurde, riss er sich zunächst los, blieb dann aber stehen.

Die daraufhin informierte Streifenbesatzung der Polizei Bobingen wurde von dem Täter weniger freundlich empfangen und im Rahmen der Anzeigenaufnahme mehrmals verbal und auch durch Zeigen des Mittelfingers beleidigt. In erwartet ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Beleidigung. (AZ)