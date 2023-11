Ladendiebstahl in Königsbrunn

Ein 36-Jähriger hat in Königsbrunn versucht, Waren zu stehlen. Als die Polizei ihn untersuchte, stellte sich heraus, dass er keinen Wohnsitz in Deutschland hat.

Am Donnerstagabend kam es gegen 18.40 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Guldenstraße in Königsbrunn zu einem Ladendiebstahl. Der 36-jährige Mann nahm sich an der Kasse Zigaretten und wollte damit weggehen. Als er von einer Verkäuferin angesprochen wurde, ließ er die Ware liegen. Anschließend betrat er den Laden erneut und packte zwei Packungen Salami in seinen Rucksack. Die Verkäuferin konnte dies beobachten, sprach ihn erneut an und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Streife wurde der Beschuldigte sehr aggressiv, konnte jedoch beruhigt werden. Da der 36-jährige Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde die Staatsanwaltschaft verständigt. Die ordnete die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten an. Der Beschuldigte wurde nach Augsburg gebracht und dort von der Polizei entlassen. (AZ)