Königsbrunn

vor 48 Min.

Lärm an der Linie 3: So positionieren sich Bürgermeister und Stadtrat

Plus Der Stadtrat hat sich in seiner aktuellen Sitzung mit der Situation der Anwohner der Straßenbahnlinie 3 befasst. Man sammelt Fakten für einen offiziellen Brief.

Von Adrian Bauer

Die Lärmproblematik an der Straßenbahnlinie 3 bedeutet für die Stadt Königsbrunn einen Spagat: Einerseits ist man weiterhin sehr froh über den Anschluss an die Schiene. Andererseits versteht man die Nöte der Anwohner und möchte helfen, die Probleme durch Vibrationen und quietschende Räder in den Griff zu bekommen. Bürgermeister Franz Feigl erklärte bei der aktuellen Sitzung des Stadtrates seine Position und kündigte an, nun Fakten zu sammeln und sich auf deren Basis in einem offiziellen Schreiben an die Stadtwerke zu wenden und die Forderungen der Stadt zu unterbreiten.

