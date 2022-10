Langjähriger Chef des CCK Fantasia: Jürgen Langhammer blickt stolz zurück

Plus Nach 20 Jahren verabschiedet sich Jürgen Langhammer aus der Führung des CCK Fantasia. Ein Rückblick über eine Menge Arbeit und einige besondere Erinnerungen.

Fasching in der Brunnenstadt ohne Jürgen Langhammer, den langjährigen Vorsitzenden und Präsidenten des CCK Fantasia, ist eigentlich undenkbar. Daher die gute Nachricht vornweg: Er hat zwar seine offiziellen Ämter im Verein abgegeben, doch im Hintergrund bleibt er dem Fasching erhalten. Als "elder Faschingsman", wie er sagt. Wenn seine Hilfe gebraucht würde, würde er auch helfen.