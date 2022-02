Königsbrunn

vor 20 Min.

Leben im Alter: Noch immer bekommt Senior aus Königsbrunn keine Hilfe

Plus Die erschütternden Zustände in der Wohnung eines Mannes in Königsbrunn haben sich noch nicht gebessert. Die größte Hürde für Hilfe sind oft die Senioren selbst.

Von Adrian Bauer

Schmutzige Kleidung, viel Dreck überall in der Wohnung und zahlreiche Indizien für mangelnde Körperpflege: Vor etwa einem Monat haben wir über den Fall eines 76-jährigen Mannes in Königsbrunn berichtet, dem sein Alltag augenscheinlich entglitten ist. Die Verwalterin seiner Mietwohnung bemüht sich darum, dem Mann Hilfe und ein altersgerechtes Leben in seiner Wohnung zu ermöglichen. Das gestaltet sich jedoch schwierig: Seit 2017 blieben mehrere Anfragen bei den Behörden erfolglos. Nun hat die Verwalterin unterstützt von einem Anwalt und mithilfe der Polizei einen weiteren Anlauf unternommen. Passiert ist bislang allerdings wenig.

