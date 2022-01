Königsbrunn

Erschütternde Zustände: Wie einem Senior in Königsbrunn der Alltag entglitt

Plus Was passiert, wenn alleinstehende Senioren mit ihrem Alltag nicht mehr zurechtkommen? Wie kann der Staat helfen? Zu Besuch bei einem Betroffenen in Königsbrunn.

Von Adrian Bauer

Johannes Fischer hat in seinem Leben viel erlebt: Aus seiner Heimat in Norddeutschland zieht er als Soldat aufs Lechfeld. Er heiratet, baut ein Haus, gründet eine Familie mit zwei Söhnen, arbeitet in seiner Freizeit auch als Finanzberater, kauft ein Ferienhäuschen in Italien. Die Familie zerbricht, bei der Scheidung wird viel Porzellan zerschlagen, ein Sohn begeht später Selbstmord, zum anderen hat er keinen Kontakt mehr. Heute wohnt Johannes Fischer mit 76 Jahren allein in einer kleinen Wohnung in Königsbrunn, die eigentlich ganz schmuck sein könnte. Tatsächlich sind die Räume aber schmutzig, viele Ecken sind vermüllt, es riecht streng, ihr Bewohner trägt schmutzige Kleidung. Wie kann man einem Menschen helfen, der offensichtlich seinen Alltag nicht mehr allein meistern kann?

