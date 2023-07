Lebenshilfe feiert das Sommerfest

Farbenfroh und gut besucht war die Feier im Förderzentrum in Königsbrunn.

Am Wochenende feierte die Lebenshilfe Augsburg ihr traditionelles Sommerfest im Innenhof des Förderzentrums an der Karwendelstraße in Königsbrunn bei strahlendem Sonnenschein. Eingeladen waren alle Kinder, die momentan die Brunnenschule und die Heilpädagogische Tagesstätte besuchen. Doch auch die ehemaligen Schülerinnen und Schüler waren angeschrieben worden, und viele von ihnen nahmen die Gelegenheit wahr, frühere Lehrerinnen oder Schulfreunde wiederzusehen. Für Verpflegung war bestens gesorgt, unter anderem durch ein großes Kuchenbuffet, das von den Eltern der jetzigen Schüler bestückt worden war.

Kinder können Geschicklichkeit unter Beweis stellen

Begrüßt wurden die Besucherinnen und Besucher von Peter Goldammer, dem Geschäftsführer der Lebenshilfe Augsburg. Dann konnten die Kinder ihre Geschicklichkeit an vielen Spielstationen unter Beweis stellen, etwa beim Dosenwerfen, an einer Torwand, auf einer Slackline oder an einem der Basteltische. Währenddessen legten die DJs Markus und Andi Musik auf. Um die Mittagszeit begeisterten fünf Gruppen der Tanzgalerie Kuschill mit ihren Auftritten das Publikum. Zum Abschied am Nachmittag stiegen viele bunte Luftballons in den Himmel.