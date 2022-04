Lechfeldschlacht: Das alte Schwert in Königsbrunn hat selbst viel Mythisches

Plus Mit dem Schwert aus Lechfeldschlacht-Zeit sollen in Königsbrunn keine Heldengeschichten erzählt werden. Der Mythos soll zu mehr Völkerverständigung führen.

Die Darbietung ist bewusst schlicht gewählt für solch ein einmaliges Stück: In der schwarzen Vitrine mit den grünen Streifen wirkt das Schwert aus der Zeit der Lechfeldschlacht wie jeder andere Ausstellungsgegenstand. Dabei ist es nicht nur im Infopavillon 955 ein Unikat. Solch gut erhaltenen Waffen aus dem 10. Jahrhundert gibt es sonst nicht. Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek und Historiker Manfred Kosch sehen die Waffe als Werkzeug für eine neue, völkerverbindende Erzählung des Mythos Lechfeldschlacht. Dabei bleibt auch beim Schwert selbst vieles mythisch.