Königsbrunn

vor 17 Min.

Lechstraße in Königsbrunn: Die Ampel kommt noch im Jahr 2023

Plus Nach vielen Jahren des Wartens und Diskutierens geht es nun plötzlich ganz schnell: Die Kreuzung von Lechstraße, Benzstraße und Blumenallee wird entschärft.

Von Adrian Bauer Artikel anhören Shape

Die Ampel kommt. Mit dieser Nachricht konnte Landtagsabgeordneter Fabian Mehring am Montagnachmittag in Königsbrunn aufwarten. Noch in diesem Jahr soll die Kreuzung der Lechstraße mit Benzstraße und Blumenallee so entschärft werden. Lange hatten sich Königsbrunnerinnen und Königsbrunner für eine sichere Querungshilfe eingesetzt. Nachdem am ersten Weihnachtsfeiertag ein 91 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen war, ging es nun ganz schnell.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen