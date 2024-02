Papi und Papa: "Nicht nur ein Kind, sondern eine Familie dazubekommen"

Von Jana Korczikowski - vor 32 Min.

Christian und Andreas Toth haben per Leihmutterschaft ein Baby aus den USA bekommen. Der Weg dahin war steinig. Was das Paar seinem "kleinen Wunder" mit auf den Weg geben will.

Zufrieden liegt Theo Cullinan Toth im Maxi-Cosi. Noch ist er zu klein, um zu verstehen, welche Reise seine Eltern für ihn auf sich genommen haben. "Wir sind mit zwei Koffern angereist und mit sechs zurückgekommen", sagt Christian Toth, 37, über das größte Abenteuer seines Lebens: Mit Ehemann Andreas, 36, hat der Königsbrunner Stadtrat und selbstständige Einzelhandelskaufmann ein Kind per Leihmutterschaft aus den USA bekommen. Der Weg zu ihrem "kleinen Wunder" war steinig.

Eigentlich wollten die Toths, die seit zehn Jahren ein Paar sind, ein Kind adoptieren. Spätestens nach der Hochzeit 2020 war den Familienmenschen klar, dass sie nicht alleine bleiben wollen. "Wir haben so viel zum Weitergeben und wissen, dass nicht jeder so viel Glück hat wie wir." Beim Landratsamt Augsburg verwies man sie auf die Katholische Jugendfürsorge (KJF) für eine Registrierung als Adoptiveltern. "Ich war immer gläubig und aktiv in der Kirche, früher sogar als Oberministrant - bis zu meinem Coming-out", betont Toth. Sie durchliefen alle nötigen Schritte, sammelten Unterlagen, beantworteten einen 70-seitigen Katalog mit Fragen nach Verdienst, Schulden, Erziehung. "Es wurde sogar gefragt: Wurden Sie als Kind geschlagen? Würden Sie Ihr Kind auch schlagen? Wir haben uns bildlich gesprochen einmal komplett ausgezogen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .