Lesung auf Gut Morhard: Sitzenbleiben heißt nicht gleich Sitzenbleiben

Silke Schlichtmann liest auf Gut Morhard in Königsbrunnaus ihrem Erstlesebuch „Mattis und das klebende Klassenzimmer“.

Eine ganz neue Bedeutung gibt Silke Schlichtmann dem Gedanken vom „Klebenbleiben“. Die Erlebnisse von Mattis Hansen, einem achtjährigen Drittklässler, gehen dabei auf beste Absichten zurück. Geschäftsführerin Sabina Gassner und der Vorsitzende des Augsburger Tierschutzvereins, Heinz Paula, begrüßten die Autorin im Tierheim Gut Morhard in Königsbrunn, um junge Besucher an einem trüben Sonntagnachmittag an der Geschichte teilhaben zu lassen. Der junge Held beabsichtigt eigentlich nur, seiner quirligen Freundin Kathi zu helfen. Ob es gelingt oder schiefgeht? Löst sich in der Geschichte auf, die zeigt, dass Sitzenbleiben nicht gleich Sitzenbleiben heißt.

Ihr Erstlesebuch „Mattis und das klebende Klassenzimmer“ geht laut Silke Schlichtmann auf eine Idee um das Jahr 2017 zurück - also lange bevor die heute auffällig politisch Motivierten der Gruppierung „Letzte Generation“ mit Sitzblockaden auf Großstadtstraßen ihr Unwesen zu treiben begannen. Das von Maja Bohn illustrierte Erstlesebuch baute für die anwesenden Grundschüler allein durch die mitreißende Darbietung der Autorin zusätzlich Spannung auf. „Nein“, sagt die 55-Jährige, sie habe keinen schauspielerischen Hintergrund. Aber es gefalle ihr, ihre Figuren mit Leben zu erfüllen. So erkläre sich ihr voller Körpereinsatz beim Vorlesen.

Silke Schlichtmann liest auf Gut Morhard nicht nur - sie packt auch die Gitarre aus

Während Silke Schlichtmann liest, lauscht ein halbes Dutzend Kinder an der Seite der Eltern mucksmäuschenstill der Erzählung. Zur Auflockerung schnappt sich die Autorin eine Gitarre und stimmt ein Lied an, dessen Refrain das Publikum schnell mitzusingen gelernt hat. Unter anderem schmettern sie gemeinsam, „ ... aber da fiel dem Mattis schon wieder etwas ein“. Und auch als die Schriftstellerin Illustrationen des Büchleins in den Reihen umher zeigt, wissen Julian, Mara, Ben oder Mina sofort, um welche Szene aus dem Buch es sich handeln muss.

Da ist Klassenlehrer Storm, erkennbar an seinem krebsrot angelaufenen Gesicht. Die Zornesröte auf seinen Wangen erscheint, sobald er sich über den Ungehorsam seiner Schüler ärgert. Mattis hingegen ist als Superman dargestellt, weil er sich genauso fühlt, wenn er den geplanten Coup für seine Freundin in die Tat umsetzt. Damit die hibbelige Kathi endlich einmal ruhig auf ihrem Stuhl sitzen bleibt, wird sie von Mattis mit „Oha-Sekundenkleber“ fixiert. Ungünstig ist nur, dass das Möbel an ihrem Po haften bleibt, als sie zur Tafel gerufen wird. Die promovierte Literaturwissenschaftlerin und Lektorin Silke Schlichtmann hat die Mattis-Reihe inzwischen um weitere Bände ergänzt. (AZ)