Lesung in Königsbrunn: Wenn sich der Traumvater als KZ-Arzt entpuppt

Autor Hans Schütz stellt in Königsbrunn sein Buch "Der gute Mensch von Auschwitz?" vor. Er erzählt von einer freundlichen Vaterfigur, der Arzt in Auschwitz war.

Von den Vereinten Nationen wird der Tag der Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau am 27. Januar 1945 als internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust begangen. In der Stadtbücherei Königsbrunn gab es am Vorabend eine besondere Lesung zu diesem Anlass. Autor Hans Schütz präsentierte sein Buch "Der gute Mensch von Auschwitz?", das Ende 2020 herausgekommen war. Pandemiebedingt konnte er erstmals sein Werk und einen besonderen Blick auf einen Mann vorstellen, der KZ-Arzt in Auschwitz war. Zur Brunnenstadt hat Schütz einen besonderen Bezug, da er im Zuge seiner Lehrerausbildung 1978/1979 hier an der damaligen Hauptschule unterrichtete.

Stadtbüchereileiterin Hildegard Häfele unterstrich die Besonderheit von Schütz' Werk. Denn obwohl es verschiedenste literarische Werke und Auseinandersetzungen zu den NS-Verbrechen gibt, zeichnet ihn ein besonderer Blick auf den KZ-Arzt Dr. Hans Münch aus. Schütz ging mit dem Sohn des Mediziners in eine Klasse und durfte mit der Familie sogar mehrfach in den Urlaub nach Afissos in Griechenland fahren. Von der Tätigkeit des Vaters während des Krieges ahnte er damals nichts.

Autor Hans Schütz war Lehrer in Königsbrunn

Für Schütz, 1951 geboren, waren die Ferien damals ein großes Privileg. Bei seinen ersten Abschnitten schildert er bildhaft, was für ein enormes Glücksgefühl, ja was für ein Abenteuer für den Buben aus Roßhaupten im Allgäu das damals war. Er unterstreicht dabei auch die Gastfreundschaft, die freundliche Begegnung des kultivierten Hausherrn Münch und seiner Frau wie auch den hohen Respekt der griechischen Anwohner gegenüber dem deutschen Arzt, denen er ebenfalls offen und freundlich begegnete. Dazu konnte man sich mit den Münchs herrlich über die damalige sozialliberale Regierung austauschen, die diese wohlwollend beurteilte. Schütz schildert, wie er seinen Klassenkameraden um dessen Vater beneidete.

Dann der Schock. 1998 schlug er im Spiegel die Seiten einer der Leitgeschichten auf und konnte es kaum glauben, konnte nicht fassen, wen er da sah: Dr. Hans Münch - "letzter noch lebender KZ-Arzt von Auschwitz". Dieser bestätigte im Interview seine damalige Tätigkeit und begründete seine NS-Greueltaten mit Wissenschaftsstudien: "Ich konnte hier im KZ-Versuche machen, die normal nicht möglich waren, die ich also (sonst) an Kaninchen machen konnte … Das waren ideale Arbeitsbedingungen, eine exzellente Laborausrüstung …"

Zuhörer der Lesung in Königsbrunn sind erschüttert

Hans Schütz trägt diese Erschütterung wie alle sein Passagen ganz ruhig und literarisch-dokumentarisch vor. Ganz wie es auch auf dem Buchdeckel beschrieben steht, wird nicht bewertet, verurteilt oder das positiv Erlebte nachträglich infrage gestellt. Dieses Eins-zu-eins-Nebeneinanderstellen der beiden Seiten Münchs mache aber das Erschütternde aus, sagen Zuhörer in der Diskussion nach der Lesung: Neben dem gewissenlosen Mediziner, der an Gefangenen Menschenversuche durchführte, steht der sympathische, freundliche, kultivierte Mann. Letzteres Bild zeigte Münch auch bei einem Prozess in Krakau 1947, bei dem er als einziger von 40 Angeklagten freigesprochen wurde. Weil er sich geweigert hatte, bei den Selektionen der deportierten Gefangenen mitzuwirken und Menschen in die Gaskammern zu schicken, wurde er später immer wieder auch als "der gute Mensch vom Auschwitz" bezeichnet. Bis heute beschäftigt Hans Schütz diese Diskrepanz im Leben des 2001 verstorbenen Mannes. Darum setzt er ganz bewusst ein Fragezeichen hinter seinen Buchtitel.

Auch den Zuhörern in Königsbrunn geht es so: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand das so abspalten kann." "Haben Sie mit ihrem Klassenkameraden hinterher nochmals über seinen Vater gesprochen?", wird der Autor befragt. "Wie war er denn im Allgäu als Arzt?", wird Hans Schütz gefragt. Und auch hier kann er nur unterstreichen, dass dieser ein überaus engagierter Arzt und hochangesehen gewesen sei. Es habe aber auch Personen gegeben, denen die Eltern verboten hätten, Kontakt mit dem Haus Münch zu pflegen.

Betroffenheit liegt den gesamten Abend über im Raum, man kann beim Vorlesen der Passagen, die immer wieder von passenden Stücken des Jazzklarinettisten Stephan Holstein ergänzt werden, sie spüren. Diese Untermalung tut gut, um das Gelesene zu verarbeiten und ist zudem ein musikalischer Genuss, da Holstein sowohl mit jüdischem Kulturgut und mit Kompositionen von Django Reinhardt als feinsinniger Musikpoet auf Klarinette und Saxofon fungiert.